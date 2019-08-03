البرلمان يطالب بالرقابة على المجازر قبل عيد الأضحى

طالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، وزارة التموين والجهات المعنية بضرورة تنظيم حملات رقابية على المجازر والجزارين قبل عيد الأضحى المبارك لإحكام الرقابة عليهم.

ولفتت فى بيان لها إلى أهمية التنسيق بين المحليات والطب البيطري وشرطة مباحث التموين للمرور على محلات الجزارة والثلاجات والشوادر والجزارين، للتأكد من أن اللحوم المعروضة بالأسواق صالحة للاستهلاك الآدمي وأنها مذبوحة بالمجازر الحكومية.

وأشارت عضو البرلمان، إلى أن العمل على إيجاد وفرة في المعروض من اللحوم المذبوحة والمجمدة والمصنعة، يعمل على القضاء على صور الغش بكافة أنواعه، بما يحمي المواطنين من جشع التجار.