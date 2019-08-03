البابا تواضروس يستقبل وفد من الكنيسة المارونية بلبنان

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وفدًا من شباب الكنيسة المارونية من إيبارشية صور في لبنان.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، إن اللقاء حضره سيادة المطران چورچ، مطران الكنيسة المارونية في مصر، والقس ميخائيل قنبر من لبنان.

وأضاف متحدث الكنيسة القبطية أن الشباب يقضى فترة خدمة وسياحة في مصر، مشيرا إلى أن البابا تواضروس الثاني، أهداهم "كوفية" بألوان علم مصر.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،التقى مؤخرا، أعضاء مجلس كنائس الخليج بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني لقاء مع كهنة وخدام وخادمات كنائسنا بمنطقة الخليج العربي.

وأقيم اللقاء بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وألقى قداسته عليهم محاضرة أعقبها فترة أسئلة مفتوحة وجهها الحضور لقداسة البابا.