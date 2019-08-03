  • السبت 03 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:54 م
بحث متقدم
محمد بن زايد

تفاصيل اللقاء السري بين "بن زايد" و"كوشنر" بالمغرب

السعودية تستقبل الحجاج

النيابة العامة السعودية تُحذر من نقل هؤلاء الحُجاج

الشيخ تميم أمير قطر

بعد بيان الكويت.. قطر تصدر بيانًا تحذيريًا عاجلًا

اتحاد الكرة

«الجبلاية».. اللى اتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى

عناصر داعش

أمريكا تحذر من هجمات إرهابية قبل نهاية العام

الرقابة الإدارية

مسؤول سابق يستولي على مبنى تاريخى بالمعادى

علي المصيلحى

التموين: من يملك فدانًا زراعيًا لا يستحق الدعم

أردوغان

أردوغان: أبوابنا مفتوحة دائما أمام هؤلاء

أبي أحمد

تهديد بقطع الإنترنت عن إثيوبيا "إلى الأبد"

نيكي ميناج

نيكي ميناج تستفز السعوديين بشأن«إسقاط الولاية»

أمريكا تحذر من هجمات إرهابية قبل نهاية العام

عرب وعالم

عناصر داعش
عناصر داعش

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. مدرب أجنبي سابق على رادار الزمالك

#

خصائص جديدة لـ"واتساب" تبهر المستخدمين

#

طرح وحدات سكنية جديدة بالعاصمة الإدارية

#

أمريكا تحذر مواطنيها من الاختطاف في 8 دول عربية

داعش

أمريكا

الأمم المتحدة

هجمات إرهابية

حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من هجمات إرهابية جديدة لجماعات "داعش" قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، حذرت الأمم المتحدة من موجة جديدة من الهجمات الإرهابية المحتملة قبل نهاية العام الجاري.

ورسم المراقبون المتخصصون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صورة مقلقة لحركة متطرفة عالمية لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا بالرغم من النكسات الأخيرة، مما يثير المخاوف بعد أن سافر ما يصل إلى 30 ألف أجنبي للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أن هؤلاء الإرهابيون ستكون آفاقهم المستقبلية مصدر قلق دولي، خاصة أنه من المحتمل أن ينضموا إلى تنظيم القاعدة أو غيرها من العلامات التجارية الإرهابية التي قد تظهر مرة أخرى، وربما يصبح بعضهم قادة أو متطرفين.

ويستند التقرير إلى المعلومات التي قدمتها وكالات الاستخبارات في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما يقدم لمحة عن التفكير الجماعي بين أجهزة الأمن في جميع أنحاء العالم.

وبالرغم من أن الخلافة الجغرافية لتنظيم داعش لم تعد موجودة، إلا أن الدول الأعضاء توافق على أن العديد من العوامل الأساسية التي أدت إلى قيامها ما زالت قائمة، مما يوحي بأن التهديد من ذلك والقاعدة، أو الجماعات المماثلة من غير المرجح أن تنخفض أكثر، وبالرغم أيضا من انخفاض عدد الهجمات الناجحة منذ عام 2015 وعام 2016، عندما قتل المتطرفون مئات الأشخاص في فرنسا وبلجيكا وألمانيا، إلا أن التهديد لا يزال مرتفعًا، خاصة أنه لم تثبت برامج إزالة التطهير أنها فعالة بالكامل.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة تستخدم "داعش" نظام الدعاية والتهديدات المصورة للحفاظ على سمعة المجموعة كعلامة تجارية إرهابية عالمية رائدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. «تريزيجيه» يصنع هدفًا في فوز أستون فيلا على لايبزج
» كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بدور الـ16
» خمسينية تنشر فيديوهات إباحية في الكويت
» «الجبلاية» يحدد موعد انطلاق الموسم الجديد وكأس السوبر
» نيكي ميناج تستفز السعوديين بشأن«إسقاط الولاية»
» باريس سان جيرمان بطلًا لكأس السوبر الفرنسي
» أردوغان: أبوابنا مفتوحة دائما أمام هؤلاء
» نجل "أنغام" معلقًا على زواجها: لا يحبها
» مدافع الأهلى ينتظم فى التدريبات خلال 3 أسابيع
» صورة جريئة لـ رانيا يوسف.. ومتابعون: "مقصودة"
» بعد اعتزالها الفن.. لن تصدق كيف تغير شكل هذه الفنانة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:54 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج