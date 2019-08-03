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نجل "أنغام" معلقًا على زواجها: لا يحبها

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زواج

انغام

ميار الببلاوى


حالة غضب اجتاحت عمر، نجل الفنانة أنغام بسبب زواجها الأخير من الموزع الموسيقى أحمد ‏إبراهيم، ما أثار جدلاً كبيراً منذ إعلان هذا الزواج.

وألغي عمر متابعته لوالدته على إنستجرام، وحذف كل الصور التى جمعتهما معًا، واضطر عمر إلى الظهور من أجل إنهاء الجدل والخلاف بشكل صريح، معلنًا أن أزمته مع زوج أمه "أنغام"، واصفًا إياه بأنه لا يحبها.

وعلقت الفنانة ميار الببلاوى، على الخلاف بين «أنغام» وابنها بسبب زواجها الأخير، قائلة: "أنغام" لم تفعل شيئا خطأ فهى تزوجت على شرع ربنا، وأضافت خلال برنامج «أحلى كلام» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن الزوجة فى حالة طلاقها أو وفاة زوجها، تتحمل نفقات أولادها، وأطفال الطلاق محرمون من حقوقهم، ولكن هناك شخص مطالب بتقديم التنازلات، من أجل الحفاظ على الأسرة وحماية الأطفال.

 يذكر أن هناك معلومات انتشرت مؤخرًا، حول خلافات بين أنغام وابنها عمر عارف، بسبب زواجها من الموزع أحمد ‏إبراهيم.

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