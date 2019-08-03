تفاصيل عملية الـ12 ساعة.. ضربة قوية للأمن السعودى

03 أغسطس 2019 - 01:44 م

أسفرت عملية أمنية بمشاركة خمس جهات أمنية استغرقت 12 ساعة، عن توجيه ضربة قوية لأوكار المخالفين لنظام الإقامة الممتهنين تهريب المخدرات والاتجار بالبشر بالجبال.

ونجحت الدوريات التابعة لمحافظة الداير، بالتعاون مع "الأفواج الأمنية وشرطة المحافظة وقطاع حرس الحدود وقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة"، في دهم أوكار المتسللين ومخالفي نظام الإقامة، في جبال غاية الوعورة والصعوبة.

وأثمرت جهود الرصد والتخطيط والمسح الأمني لإدارة الدوريات الأمنية بالمحافظة، عن التوصل إلى أن مجموعة كبيرة من المخالفين لنظام الإقامة ونظام عبور الحدود يستغلون الجبال والأودية البعيدة عن أنظار الناس ورجال الأمن ويصعب الوصول إليها، كملاذ لهم لممارسة التهريب والاتجار بالبشر.

وتمكن رجال الأمن بالمحافظة من تمشيط مواقع المخالفين من خلال دوريات راجلة والقبض على عدد كبير من المتسللين وتحرير بعض المخالفين الذين تم اتخاذهم كدروع بشرية، قبل إحالة الموقوفين إلى جهة الاختصاص.

وطالب محافظ الداير، الدوريات الأمنية بالمحافظة، بمضاعفة الجهود، مشيداً بالتعاون الكبير بين مختلف الأجهزة الأمنية في المحافظة.