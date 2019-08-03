اتفاق جديد بين الإمارات والسعودية.. تعرف على تفاصيله

03 أغسطس 2019 - 01:19 م

كشفت وحدة المعلومات المالية في الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات السعودية، لهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مبارك المنصوري، ورئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة علي باعلوي وآخرين، التقوا اليوم السبت، بهذا الصدد، مع مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية، العميد عتيبي المالكي، والوفد المرافق له".

وحسب الوكالة، "تمت مناقشة سبل توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

وقالت إن "المذكرة، التي تم توقيعا بين الجانبين، تهدف إلى تعزيز وتقوية أواصر التعاون بين الجهتين، كما تعمل على توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات فيما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به، وتمويل الإرهاب".