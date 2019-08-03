دولة أفريقية تتخذ قرارًا بشأن السعودية.. ما السبب

أعلنت جنوب أفريقيا إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول للبلاد والسماح لهم بالإقامة لمدة 90 يومًا بغرض السياحة والأعمال.

وأوضحت السفارة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر"، أن حكومة جنوب أفريقيا قررت إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة دخول البلاد، والسماح لهم بالإقامة لمدة 90 يومًا بغرض السياحة والأعمال؛ وذلك اعتبارًا من 15 أغسطس الجاري.

يذكر أن برلمان جنوب أفريقيا وافق في يوليو الماضي، على إعفاء رعايا سبع دول من تأشيرة دخول البلاد، ومن هذه الدول السعودية.

ويمكن للمواطن السعودي، بدءًا من تنفيذ القرار، الحصول على تأشيرة دخول جنوب إفريقيا من مطار كيب تاون أو مطار جوهانسبرج.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية، فإن عدد السعوديين الذين يزورون جنوب أفريقيا سنويًّا يبلغ نحو 6 آلاف مواطن.

وفي يوليو من العام الماضي، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، في زيارته الأولى إلى المملكة التي جاءت متزامنة مع الاحتفال بمئوية الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز التفاعلات المشتركة بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية.