» بعد اعتزالها الفن.. لن تصدق كيف تغير شكل هذه الفنانة

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نورا
نورا

متابعات-علا خطاب

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بوسى

هالة صدقي

نورا

صدمت الفنانة المعتزلة نورا، شقيقة الفنانة بوسي، جمهورها، بظهورها المفاجئ  في عزاء والدة الفنانة هالة صدقي، الذي أقيم أمس الجمعة في كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك.

وجاءت نورا إلى مقر العزاء في الزمالك، بصحبة شقيقتها الفنانة بوسي، وذلك مساء الجمعة، تواسي صديقتها هالة صدقي في مصابها الأليم، إذ تربطها علاقة صداقة معها.

وغابت نورا عن الأضواء منذ سنوات، إذ ابتعدت عن الفن وارتدت الحجاب رغم تحقيقها نجاحا كبيرا فى السينما، واشتهرت بشخصية "روقة" التى قدمتها فى فيلم «العار» أمام الراحل نور الشريف.

وشارك في تقديم واجب عزاء والدة هالة صدقي أيضًا، الفنانون محمد رياض، وسميحة أيوب، وفاء عامر، وهشام سليمان، رئيس شبكة DMC، وأمير شاهين، وإيناس الدغيدي، والفنانة المعتزلة نورا، ونبيلة عبيد.

وتوفيت والدة هالة صدقي بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة صدقي الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.

يذكر أن النجمة هالة صدقى شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وهنادي مهنا، وأحمد حلاوة، ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.


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