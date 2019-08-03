» قاضٍ أمريكي يعرقل مرسوم ترامب بشأن "اللاجئين"

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وكالات- سارة أشرف

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عرقل قاض فيدرالى أمريكي، مرسوم أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسمح برفض طلبات اللجوء التى يقدمها أشخاص عبروا بطريقة غير قانونية الحدود مع المكسيك.

وقرر القاضي، أن مرسوم دونالد ترامب يتعارض مع القوانين الأمريكية للهجرة التى تسمح للمهاجرين المتواجدين فعليًا فى البلاد بطلب اللجوء حتى لو لم يصلوا عبر نقطة دخول رسمية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذي هيل".

واعتبر القاضي في واشنطن راندولف موس أن هذا التدبير اتخذ "تجاوزا.. للسلطة"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ويشكل المرسوم الذي وقعه الرئيس الأمريكي نوفمبر الماضي، جزءًا من سلسلة تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة مئات آلاف المهاجرين الذين يتدفقون من دول أمريكا الوسطى ويحاولون دخول الولايات المتحدة عبر طلب وضع لاجئ في المكسيك.

وشكلت سياسة ترامب بشأن الهجرة مرات عدة مصدر قرارات قضائية، إذ عرقل قاض فيدرالي في كاليفورنيا، الأسبوع الماضي، إجراء جديدًا لإدارة ترامب، التي كانت تنوي تقييد اللجوء على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

وينص الإعلان الحكومي المثير للجدل على رفض كل طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون لم يحصلوا على وضع لاجئ في المكسيك أو دول أخرى عبروها في طريقهم نحو الولايات المتحدة.


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