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معركة جديدة للهواتف الصينية في الهند

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الهواتف الصينية
الهواتف الصينية

متابعات - أمينة عبد العال

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الهند

الهواتف الذكية

الهواتف الصينية

سارعت العلامات التجارية الصينية من OnePlus إلى Xiaomi للاستفادة من الطلب المتزايد في الهند على الهواتف الذكية ذات الأسعار المرتفعة، كسوق جديد للهواتف الذكية الرخيصة والهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة.

وقفزت شحنات الهواتف الذكية بسعر 430 دولارا أمريكيا فوق 33% في الربع الثاني من هذا العام إلى مستوى قياسي، مقارنة بنمو بنسبة 6% للسوق الهندي الإجمالي، وفقا لما ذكره موقع scmp الاقتصادي.

 ومع دخول المزيد من العلامات التجارية مثل Xiaomi و Oppo و Vivo و Huawei إلى هذا القطاع، ستصبح هذه الفئة شديدة التنافس في النصف الثاني من عام 2019.

واحتلت OnePlus ومقرها شنتشن المركز الأول في سوق الهند المتميزة بعد أن كشفت النقاب عن سلسلة OnePlus 7 الرائدة، والتي استحوذت على أعلى حصة شحن على الإطلاق بنسبة 43% في هذا القطاع، مما أدى إلى اتساع الفجوة مع سامسونغ وأبل، وكلاهما يمثلان حوالي 20% من حصة الكل. قراء القبس يتصفحون الآن سفارة الكويت بتايلاند تحذر المواطنين أول رد من الحكومة المصرية على تسريح 25% من العاملين بالدولة «كاريدج» توقف خدماتها في مصر


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