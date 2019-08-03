  • السبت 03 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:30 ص
بحث متقدم
الجزائر

المتظاهرون يهددون بالعصيان المدني

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: الجنيه المصرى أفضل ثانى عملة فى العالم

نجمة الاسنتجرام

طعنها 5 مرات.. اعترافات مثيرة لقاتل نجمة إنستجرام

رخام الحرم المكي

مفاجأة عن "رخام الحرم".. ماذا يحدث للحجاج في الصيف

عمرو اديب

عمرو أديب: إحنا محتاجين شوية أدب

محمد بن سلمان

لأول مرة.. صاحبة صورة احتضان "بن سلمان" تروي حكايتها

الانتخابات الرئاسية التونسية

في اليوم الأول.. 10مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

مديحة كامل

قصة توبة الفنانة الراحلة مديحة كامل.. ماتت صائمة

ميسي

عقوبة قاسية ضد "ميسي" تعرف عليها

وزيلا الاسكان

"الإسكان": عندنا عقارات تفوق احتياجاتنا عشرين مرة

التماسيح تجوب شوارع الهند .. لن تتخيل الضحايا

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

استدرجته لممارسة الجنس.. لن تتخيل نهايته

#

هندية تضع مولودا في حج العام.. لن تتخيل الاسم

#

رسالة توبيخ من رئيسة النواب الأمريكي.. لن تتخيل السبب

#

زعيم كوريا الشمالية يعدم جنرالاً.. لن تتخيل الطريقة

الهند

تماسيح

فيضانات

التهاب كبد

قتل خمسة أشخاص، جراء هطول الأمطار وارتفاع مستوى المياه لما يقرب من 50 سنتيمترًا ما تسبب فى خروج التماسيح لشوارع مدينة فادودارا الهندية، وفق ما ذكرته الشرطة المحلية.

وبقي مستوى المياه مرتفعاً في المدينة الواقعة في ولاية غوجارات، حيث أغلقت محطة السكة الحديد الرئيسية ومعظم الطرق بسبب هذا الطوفان.

وأجلي 5000 شخص من منازلهم، بسبب فيضان نهر فيشواميتري المليء بالتماسيح عبر المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة.

وقد أظهر شريط فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تمساحاً يهاجم كلباً في أحد الشوارع، إلا أن نشطاء من جمعيات الرفق بالحيوان ألقوا القبض على ذلك التمساح.

وأوضحت الشرطة أنه تم الإبلاغ عن حادثين آخرين يتعلقان بتماسيح في مناطق مأهولة.

وقال مسئولون إن شخصين تعرضا للصعق بالكهرباء وتوفي عاملان، بعدما سقط عليهما جدار متصدع بسبب الفيضانات، كما عُثر على جثة رجل ستيني تطفو على سطح المياه لكن سبب وفاته ما زال مجهولاً.

وأشار مسئولون إلى أن فرقاً طبية من مدن أخرى في هذه الولاية الغربية سترسل إلى فادودارا للقيام بعمليات لاحتواء الأمراض والأوبئة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 3 صحفيين بالمكسيك في أسبوع واحد
» الزمالك يخطر "ديكاداها" بتحمل تكاليف سفره لمصر
» اجتماع مهم لـ «المسابقات» لتحديد ملامح الدورى الجديد
» "ماجواير" سيصبح أغلى مدافع بالعالم
» معركة جديدة للهواتف الصينية في الهند
» التماسيح تجوب شوارع الهند .. لن تتخيل الضحايا
» مؤثر.. مصابان بشلل تام يفوزان بعضوية برلمان
» إعلان دستورى بالسودان
» مرض خطير وراء إعلان حالة الطوارئ بولاية أمريكية
» زلزال مدمر بإندونيسيا
» وزير العدل يأمر بمساءلة مأذون زوّج طفلة عمرها 10 سنوات

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج