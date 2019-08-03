  • السبت 03 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:30 ص
بحث متقدم
الجزائر

المتظاهرون يهددون بالعصيان المدني

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: الجنيه المصرى أفضل ثانى عملة فى العالم

نجمة الاسنتجرام

طعنها 5 مرات.. اعترافات مثيرة لقاتل نجمة إنستجرام

رخام الحرم المكي

مفاجأة عن "رخام الحرم".. ماذا يحدث للحجاج في الصيف

عمرو اديب

عمرو أديب: إحنا محتاجين شوية أدب

محمد بن سلمان

لأول مرة.. صاحبة صورة احتضان "بن سلمان" تروي حكايتها

الانتخابات الرئاسية التونسية

في اليوم الأول.. 10مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

مديحة كامل

قصة توبة الفنانة الراحلة مديحة كامل.. ماتت صائمة

ميسي

عقوبة قاسية ضد "ميسي" تعرف عليها

وزيلا الاسكان

"الإسكان": عندنا عقارات تفوق احتياجاتنا عشرين مرة

فى اليابان..

مؤثر.. مصابان بشلل تام يفوزان بعضوية برلمان

عرب وعالم

شلل تام
شلل تام

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

حديث مؤثر بين أمير الرياض وطفلين في عزاء الأمير بندر

#

فيديو مؤثر.. مجلس الأمير بندر في رمضان

#

مؤثر.. أمير سعودي يجلس أمام قبر الأميرة جوهرة

#

"علاء مبارك" ينشر فيديو مؤثر عن والده: ترك أثرًا في النفس

مصابان بشلل التام

البرلمان الياباني

في موقف فريد من نوعه، نجح عضوان مصابان بشلل التام، بعضوية مجلس الشيوخ الياباني، وسط ترحيب حار من مناصريهما، ليشكل ذلك المرة الأولى التي يشغل فيها أشخاص يعانون من إعاقة جسدية مناصب في المجلس.

وفاز ياسوهيكو فوناجو وإيكو كيمورا بمقعدين في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، وتطلّب توليهما مهامهما استحداث تعديلات في البرلمان الياباني نظراً لاستخدامهما كرسيين متحرّكين خاصين.

ويحتاج العضوان لمرافقين يتوليان رعايتهما، وقد سلّط انتخابهما الأضواء على أن اليابان تتكفل بنفقات رعاية المعوّقين العاطلين عن العمل دون سواهم.

ويقول نواب ونشطاء في الدفاع عن حقوق المعوقين إن هذا الواقع هو بمثابة عقاب للمعوّقين الراغبين بالحصول على وظيفة.

وقد وافق مجلس الشيوخ الياباني على التكفّل بنفقات مرافقي فوناجو وكيمورا، لكن العضوين الجديدين يريدان تعديلا للقوانين على نطاق أوسع.

ومن أمام مقر المجلس قالت كيمورا لمناصريها: "سيستغرق تغيير النظام وقتا طويلا، لكننا سنعمل بجد في البرلمان لتصحيح هذه المشكلة الكبيرة".

بدوره، قال فوناجو بمساعدة مرافقه للراعية الطبية: "أنا متفاجئ لقدوم هذا الحشد"، مضيفاً: "سأبذل قصارى جهدي لأكون على قدر توقّعات الجميع".

وقد تم تثبيت ممر خاص مؤقت للسماح لهما بدخول المبنى عبر مدخله الرئيسي، لكنّهما اضطرا للدخول عبر باب خلفي لاستخدام المصعد وصولاً إلى قاعة المجلس.

وقد أعلن مسؤولو المجلس أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لاستضافة العضوين الجديدين، لكنّهم أكّدوا وجود صعوبات لا يمكن تخطّيها.

إلا أن إجراءات أخرى قد اتّخذت من بينها إزالة المقعدين الأساسيين لإفساح المجال أمام الكرسيين المتحرّكين الخاصين اللذين يتيحان وضعية منحنية كما وتغيير الأنظمة للسماح للشخصين اللذين يتوليان رعايتهما بحضور الجلسات.

ويبلغ فوناجو من العمر 61 عاما وهو أول شخص يعاني من التصلب الجانبي الضموري (ضمور الأعصاب الحركية والخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي التي تتحكم في حركة العضلات الإرادية) ينتخب عضوا في المجلس.

أما كيمورا البالغة 54 عاما فتعاني من شلل تام، وهي قادرة فقط على تحريك يدها اليمنى.






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 3 صحفيين بالمكسيك في أسبوع واحد
» الزمالك يخطر "ديكاداها" بتحمل تكاليف سفره لمصر
» اجتماع مهم لـ «المسابقات» لتحديد ملامح الدورى الجديد
» "ماجواير" سيصبح أغلى مدافع بالعالم
» معركة جديدة للهواتف الصينية في الهند
» التماسيح تجوب شوارع الهند .. لن تتخيل الضحايا
» مؤثر.. مصابان بشلل تام يفوزان بعضوية برلمان
» إعلان دستورى بالسودان
» مرض خطير وراء إعلان حالة الطوارئ بولاية أمريكية
» زلزال مدمر بإندونيسيا
» وزير العدل يأمر بمساءلة مأذون زوّج طفلة عمرها 10 سنوات

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج