"الإسكان": عندنا عقارات تفوق احتياجاتنا عشرين مرة

03 أغسطس 2019 - 09:47 ص

تحدث الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، عن أزمة العقارات المخالفة قائلاً: "ليس أمامنا سوى حلين في ملف مخالفات البناء؛ إما التصالح مع العقارات المخالفة أو إزالتها".

وأوضح "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دس إم سي"، أن قيمة التصالح في مخالفات البناء تتراوح بين 50 جنيها و200 جنيه للمتر المربع.

وتابع قائلا: "هل من المعقول أن نزيل أكثر من 50% من الثروة العقارية المصري بحجة أنه مخالف، صحيح إحنا عندنا عقارات تفوق احتياجاتنا عشرين مرة لكن الإزالة خطأ، متابعًا: "للإبلاغ عن أي شكوى في إجراءات التصالح يمكن التواصل على 0233367186".