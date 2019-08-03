» زلزال مدمر بإندونيسيا

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وكالات - سارة أشرف

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لقى شخص حتفه، جراء زلزال قوى وقع قبالة جزيرتي سومطرة وجاوة إندونيسيا، حسبا ذكرت وكالة إندونيسية متخصصة بآثار الكوارث.

وأدى الزلزال، إلى فرار أكثر من ألف شخص من سكان المناطق الساحلية لفترة وجيزة خشية حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأصدرت إندونيسيا تحذيرًا من تسونامي بعد دقائق من الزلزال الذي بلغت شدته 6.8 درجة ليل أمس الجمعة، واستمر التحذير ساعتين ودفع سكان المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة وأثار الذعر في العاصمة جاكرتا.

وقالت وكالة "التخفيف من أثر الكوارث" إن شخصا واحدا على الأقل توفي جراء أزمة قلبية وسط حالة فزع سادت إقليم بانتين في جزيرة جاوة، وأصيب ما لا يقل عن 4 أشخاص آخرين.

وأضافت الوكالة أن الأشخاص الذين فروا إلى أماكن مرتفعة عادوا إلى منازلهم، مشيرة إلى أن الزلزال دمر 34 منزلاً وألحق أضرارًا طفيفة بعشرات المباني الأخرى.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان في المحيط الهندي على بعد حوالي 227 كيلومترًا عن مدينة تيلوك بيتونج في جزيرة سومطرة.


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