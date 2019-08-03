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وزير العدل يأمر بمساءلة مأذون زوّج طفلة عمرها 10 سنوات

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

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السعودية

زواج طفلة

وزير عدل

أحال وليد الصمعاني، وزير العدل بالمملكة العربية السعودية، عقد زواج لطفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للنظر في مخالفته نظام حماية الطفل، قبل مصادقة المحكمة المختصة عليه، وفقًا لما نشر بـ «عكاظ».  

وبحسب الصحيفة فقد طالب الوزير بالتأكد مما ورد فى اللائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل، التى نصّت على ضرورة التأكد من انتقاء الضرر عند تزويج من هم دون الـ18 عامًا.

ووجه الوزير بمساءلة المأذون الذى أجرى عقد النكاح للطفلة المولودة فى 1431هـ لمخالفته نظام حماية الطفل.


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