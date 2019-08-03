» كيف ردت ناهد السباعي على متابعة قالت لها "عيشي عيشة أهلك"؟

03 أغسطس 2019 - 08:03 ص

اندلعت مشادة طريفة بين الفنانة ناهد السباعي وإحدى المتابعات بعد قول الأخيرة إن ناهد تقلد "جينفر لوبيز".



وقالت المتابعة لـ"ناهد" : "حد يقول لناهد السباعي تعيش عيشة أهلها لأن عمرها ما هتبقى جينفر لوبيز وبطلي تقليد بقى".



و ردت "ناهد" على المتابعة قائلة إن جدها فريد شوقي و يوسف السباعي و محمد فوزي وهدى سلطان وأن والدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي وأن والدها كان مخرجا شهيرًا ، مطالبة المتابعة أن تعيش عيشة بلدها وأن تبتعد عن عقدة الخواجة.



