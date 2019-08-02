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عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة استغلال أب وأم لطفلتهما الرضيعة

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تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة استغلال أب وأم لطفلتهما الرضيعة

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، على  واقعة استخدام "اليوتيوبر" أحمد حسن لنجلته للترويج للفيديوهات الخاصة بمدونته هو وزوجته، مستنكرا هذه الواقعة، منوها  أن المجتمع المصري أصبح يرفض هذا النوع من الأمور الغريبة.
وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع  على قناة mbc مصر، اليوم الجمعة، أن الطفولة لها برائتها، والحياة الخاصة لها حدودها، معتبرا أن ما فعله أحمد حسن نوع من المتاجرة بطفلته، مشيدا بتدخل المجلس القومي للطفولة في الواقعة.
وتابع: «عايزين نشوف شوية أخلاقيات، وشوية الأدب، الناس زهقت وبترفض الأمور الغلط».


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