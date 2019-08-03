زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار نظام صاروخي جديد

03 أغسطس 2019 - 12:40 ص

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف اليوم مجددا على اختبار ما وصفته بأنه "نظام صاروخي جديد موجه متعدد الإطلاق".



جاء ذلك بعد أيام من اختبار بيونجيانج للنظام الصاروخي الجديد للمرة الأولى يوم الأربعاء.

