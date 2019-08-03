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توفيق عكاشة

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الاتحاد الأوروبي يرشح البلغارية "جورجيفا" لرئاسة "النقد الدولي"

عرب وعالم

صندوق النقد
صندوق النقد

المصريون ووكالات

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"يويفا" يسند ادارة نهائي ابطال أوروبا لـ"سكومينا"

فازت البلغارية كريستالينا جورجييفا، الجمعة، بالتصويت لتعيين المرشح الأوروبي لإدارة صندوق النقد الدولي، أمام منافسها الهولندي يورن ديسلبلوم.
وقال ديسلبلوم، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اختارت بعد التصويت، جورجيفا مرشحة لرئاسة صندوق النقد الدولي.
وأضاف: "أهنئ كريستالينا جورجيفا، وأتمنى لها النجاح".
وجرت العادة أن تتولى شخصية أوروبية رئاسة صندوق النقد الدولي، في حين تتقلد رئاسة البنك الدولي شخصية أمريكية. -

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