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عقوبات أمريكية جديدة على روسيا بسبب قضية "سكريبال"

عرب وعالم

سكريبال العميل المزدوج
سكريبال العميل المزدوج

المصريون ووكالات

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فرضت الإدارة الأمريكية، الجمعة، عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج وضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته، العام الماضي ببريطانيا.
ونقل إعلام أمريكي، عن البيت الأبيض، قوله إن الرئيس دونالد ترامب، وقّع مرسومًا يقضي بفرض حزمة ثانية من العقوبات ضد موسكو، على خلفية قضية تسميم سكريبال وابنته يوليا.
وبمقتضى العقوبات التي يفرضها المرسوم التنفيذي، يحظر على المؤسسات المالية الدولية تمديد القروض لروسيا.
كما لن تتمكن البنوك الأمريكية من منح الحكومة الروسية قروضًا، عدا القروض المتعلقة بشراء المواد الغذائية أو غيرها من المنتجات الزراعية.
والعام الماضي، فرضت واشنطن مجموعة أولى من العقوبات على روسيا، بعدما خلصت إلى أن موسكو استخدمت غاز أعصاب ضد سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا.
وفي 4 مارس/ آذار 2018، تعرض سكريبال، وابنته "يوليا" لمحاولة تسميم باستخدام غاز أعصاب.
واتهمت لندن موسكو بمحاولة قتلهما، وهو ما نفته الأخيرة، وقالت إن المملكة المتحدة ترفض إطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.


وطردت بريطانيا إثر ذلك 23 دبلوماسيا روسيا، في خطوة قابلتها موسكو بإجراء مماثل، قبل أن تتسع رقعة الأزمة الدبلوماسية لتشمل العديد من الدول الغربية الحليفة للندن. -

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