  • السبت 03 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:21 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة استغلال أب وأم لطفلتهما الرضيعة

هشام عشماوي

"هشام عشماوي كنز معلوماتي سيكشف أسرار الشفرات الإرهابية"

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: هكذا تدار الانتخابات المحلية في مصر

عجول أضاحي

هذه هي مواصفات سلامة لحوم الأضاحي

السيسي

«السيسى» غير راضٍ عن الإعلام.. وخبراء يضعون «خارطة طريق» للنهوض به

أرشيفية

لهذه الأسباب.. 8 ملايين مصري مضطربون نفسيًا

كاسونجو

مفاجأة صادمة في انتقال مهاجم الزمالك إلى الوداد

أرشيفية

«ارتفاع معدلات الفقر».. إنجاز أم إخفاق؟

خالد الغندور

«خالد الغندور»: لهذا السبب «بكيت» على الهواء.. وحربنا مع الأهلي مستمرة

أرشيفية

لهذا السبب.. الإمارات تحذر رعاياها في تركيا

روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة "استفزازية"

عرب وعالم

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة ستفشل كسابقاتها

#

انخفاض الدين الخارجي لإيران رغم العقوبات الأمريكية

#

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

#

إيران: ما تمارسه أمريكا إرهاب اقتصادي

وصفت روسيا، مساء الجمعة، قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة عليها، بـ "الاستفزازي".
جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، نشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
واتهمت زاخاروفا واشنطن بـ"إفساد العلاقات مع روسيا، من خلال التذرع بحادثة تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته".
وأضافت أن واشنطن "جربت عدة مرات إرضاخ روسيا من خلال الضغط عليها عبر فرض عقوبات، لكن تجاربها كانت تتكلل بالفشل في كل مرة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن واشنطن "استخدمت القانون المتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، من أجل فرض حزمة العقوبات الجديدة ضد موسكو".
وتابعت: "لقد دمرت روسيا مخزونها من الأسلحة الكيميائية منذ فترة طويلة، بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلا أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها من أجل تدمير ترسانتها الكبيرة من تلك الأسلحة".
وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب وقّع مرسوما يقضي بفرض حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا، على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج وضابط الاستخبارات الروسي السابق، سكريبال وابنته يوليا.
وفي 4 مارس/ آذار 2018، تعرض العميل السابق وابنته لمحاولة تسميم باستخدام غاز أعصاب.
واتهمت لندن موسكو بمحاولة قتلهما، وهو ما نفته الأخيرة، وقالت إن المملكة المتحدة ترفض إطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.
وطردت بريطانيا إثر ذلك 23 دبلوماسيا روسيا، في خطوة قابلتها موسكو بإجراء مماثل، قبل أن تتسع رقعة الأزمة الدبلوماسية لتشمل العديد من الدول الغربية الحليفة للندن. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شابة: لا أتعمد إثارة الجدل بملابسي
» إخصائي يفجر مفاجأة صادمة بشأن "خلع الأسنان"
» ضبط 18 قنبلة و20 دانة وتدمير فتحتى نفق بسيناء
» إصابة 49 فلسطينيا بينهم 24 بالرصاص شرقي غزة
» علماء يكشفون معلومة صادمة عن نواة الكرة الأرضية
» «سيارة المشمع» تثير فضول «صلاح».. ما قصتها؟
» ممثلة لبنانية تدعو إلى حرق الفلسطينيين بـ«أفران هتلر»
» ترامب: زعيم كوريا الشمالية لن يخيب آمالي
» إيهاب جلال يوضح حقيقة تدريبه لمنتخب مصر
» تفاصيل "رحلة مرعبة" داخل هرم "خوفو"
» صورة.. «قفشة» و«متولي» يشاركان في مران الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:44 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج