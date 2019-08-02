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البحرية الليبية تنقذ 75 مهاجرا غربي طرابلس

عرب وعالم

بيع مهاجرين بليبيا
بيع مهاجرين بليبيا

المصريون ووكالات

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أكثر من 75 ألف نازح جراء معارك طرابلس الليبية

أعلنت البحرية الليبية، الجمعة، إنقاذ 75 مهاجرا غير نظامي قبالة شواطئ غربي العاصمة طرابلس.
وقالت البحرية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في بيان، إنها تمكنت من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 75 مهاجر غير نظامي، بينهم 3 نساء.
وأشار البيان أن عملية الإنقاذ جرت شمال جزيرة فروة (110 كيلومترات غربي طرابلس)، القريبة من مدينة زوارة الحدودية مع تونس.
وأوضح أن المهاجرين من جنسيات مختلفة؛ بينهم 7 سودانيين، ومثلهم صوماليين، و5 جزائريين، و22 مغربيا.
والخميس، أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق قرارا يقضي بإغلاق ثلاثة مراكز لإيواء المهاجرين غير النظاميين في كل من تاجوراء، شرقي العاصمة طرابلس، ومصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، والخمس (120 كلم شرق طرابلس).
وتعد ليبيا مركزاً للمهاجرين الذين يحاول الكثير منهم الوصول إلى أوروبا في سفن غير صالحة للإبحار.
وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي عام 2011. 

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