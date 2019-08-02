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ترامب: زعيم كوريا الشمالية لن يخيب آمالي

عرب وعالم

ترامب وزعيم كوريا الشمالية
ترامب وزعيم كوريا الشمالية

المصريون ووكالات

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تفاصيل سرية عن جلسة ترامب وزعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لن يخيب آماله، "رغم التجارب الصاروخية الأخيرة التي قد تشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة".
وأضاف ترامب، في سلسلة من التغريدات، أن "كوريا الشمالية، أجرت اختبارا على 3 صواريخ قصيرة المدى خلال الأيام الأخيرة"، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.
وتابع: "هذه التجارب الصاروخية لا تشكل انتهاكا لاتفاقية سنغافورة الموقعة، ولم تكن هناك مناقشات حول الصواريخ قصيرة المدى عندما تصافحنا".
لكنه استدرك قائلًا: "تلك التجارب قد تشكل انتهاكا للأمم المتحدة، لكن الزعيم كيم لا يريد أن يخيب آمالي عبر انتهاك الثقة".
واستطرد مبينًا: "هناك الكثير الذي يمكن لكوريا الشمالية أن تجنيه، كما أن هناك الكثير الذي يمكنها أن تخسره".
وكتب أيضا: "قد أكون مخطئا، لكني أعتقد أن الزعيم كيم لديه رؤية رائعة وجميلة لبلاده، ووحدها الولايات المتحدة في ظل رئاستي، بإمكانها جعل تلك الرؤية حقيقة واقعة".
واستطرد: "سيقوم بالشيء الصحيح، ولا يريد أن يخيب آمال صديقه، الرئيس ترامب".
وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار صواريخ بالستية، وقد أدان الأعضاء الأوروبيون لمجلس الأمن الاختبارات الأخيرة التي أجرتها بيونغ يانغ.
ويسعى الرئيس الأمريكي لإقناع كيم بإنهاء عزلة بلاده والتخلي عن ترسانته النووية.
وفي 25 يوليو/تموز المنصرم، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرا المدى، في محاولة واضحة لتكثيف الضغط على واشنطن قبل استئناف محتمل للدبلوماسية النووية بين البلدين.
وتخضع كوريا الشمالية، لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الأمن منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية. -

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