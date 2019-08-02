إعادة فتح محطة فرانكفورت بعد إغلاقها إثر عملية سطو

02 أغسطس 2019 - 10:20 م

أعيد افتتاح محطة السكة الحديدية الرئيسية، الجمعة، في مدينة "فرانكفورت" الألمانية، بعد اعتقال الشرطة لثلاثة أشخاص مشتبه بهم في سرقة بنك.



وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت تقارير إخبارية محلية، أن السلطات علقت حركة القطارات في فرانكفورت (جنوب غرب).

وأعلنت شرطة فرانكفورت، على حسابها عبر "تويتر"، نشر قواتها في محيط محطة القطارات.



ودعت الشرطة، المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت أكبر شركة سكك الحديد في ألمانيا، "DEUTSCHE BAHN"، إغلاق المحطة بسبب عملية أمنية.



وفي السياق نفسه، قالت متحدثة باسم الشرطة، في تصريحات صحفية، إن "قوات الأمن انتشرت في المنطقة بعد ورود تقارير عن تعرض أحد المصارف فيها للسطو، والبحث جار عن مشتبهين، هربا من موقع الجريمة".

