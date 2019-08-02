» إيهاب جلال يوضح حقيقة تدريبه لمنتخب مصر

02 أغسطس 2019 - 08:59 م

نفى إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، ما تردد مؤخرًا عن تدريبه لمنتخب مصر، مضيفا أنه علم بخبر ترشيحه لقيادة الفراعنة من خلال بعض المقربين.

وأشار "جلال" خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي، أن الأمر ومن وجهة نظره الشخصية لا يعدو سوى اجتهادات صحفية، مؤكدا سعادته البالغة بالتواجد داخل القلعة الخضراء.

وأضاف أن تركيزه حالياً ينصب مع النادي البورسعيدي، خاصة وأن الفريق مقبل وبعد نحو شهر على المشاركة في النسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية التي يطمح الفريق في الوصول فيها لأبعد مدى وهو الأمر نفسه لبطولتي الدوري وكأس مصر وذلك تحقيقاً لطموحات جماهير المصري العظيمة.