«خالد الغندور»: لهذا السبب «بكيت» على الهواء.. وحربنا مع الأهلي مستمرة

02 أغسطس 2019 - 08:25 م

رئيس الزمالك أب لكل زملكاوى.. وهذا رأيى فى «المريكاتو الصيفى» لأبناء ميت عقبة



"بندق الكرة المصرية"، هكذا لقبه زملاؤه حينما كان قائدًا لفريق الزمالك، بعد اعتزاله الكرة قرر خوض تجربة العمل الإعلامي، وتحديدًا في تقديم البرامج الرياضية، وعلى مدار سنوات طويلة، ظل يتنقل بين أكثر من محطة، فبدأ عمله كمذيع بإذاعة الشباب والرياضة، ومنها انتقل إلى فضائية "دريم" لتقديم برنامج "الرياضة اليوم"، ثم إلى إذاعة شعبى أف إم ببرنامج "الكرة فى ملعبك"، وعمل لفترة قصيرة بـ "راديو مصر"، ومؤخرًا استقر به الحال بفضائية "المحور" لتقديم برنامج "الزمالك اليوم" بالتناوب مع الإعلامى أحمد جمال.

وقد استحوذ مؤخرًا على نصيب كبير من الجدل في أوساط الإعلاميين وعلى منصات شبكة التواصل الاجتماعي، بعدما بكى خلال إحدى حلقات البرنامج مؤخرًا في نوبة بكاء، أثناء إجراء مداخلة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك عندما الأخير هجومًا على هاني العتال، نائب رئيس النادي المنتخب، متهمًا إياه بالوقوف وراء الحملة التي تستهدفه وتستهدف الغندور، قائلاً: "يا أستاذ الفاضل ولا شعرة ليك تتهز من الكلام". وفي اليوم التالي، نقل الغندور إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية.

الغندور تحدث إلى "المصريون" كاشفًا العديد من الأسرار.. وإلى نص الحوار:

** فى البداية.. ما سر بكائك على الهواء؟

* حزنت بشدة على ما وصل إليه حال نادى الزمالك، والذي دائمًا ما يتعرض لمؤامرات للنيل منه، بهدف تحقيق مصالح شخصية من غير الوضع في الاعتبار مصلحة النادي والعمل على استقراره. وأثناء مداخلة مع رئيس النادى، هاجم خلالها منتقديه رافضًا المطالبات برحيله عن منصبه، بكيت حزنًا على موقف أبناء النادى.

** ماذا عن حالتك الصحية.. بعدما حجزت بالمستشفى لعدة أيام؟

* الحمد لله أنا بخير الآن، بعد أن تعرضت لوعكة صحية على إثر نوبة البكاء على الهواء، وهو ما تسبب في نقلى إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

** ماذا عن علاقتك برئيس نادى الزمالك؟

* المستشار مرتضى منصور، هو أب لجميع من لعب وارتدى "تيى شيرت" الزمالك، فهو من أطيب الشخصيات التى يمكن أن تتعامل معها، وهو دائمًا ما يعمل من أجل إسعاد الجماهير البيضاء.

** متى تتوقف الحرب الكلامية بين قناتى الزمالك والأهلى؟

* الأهلى والزمالك منافسان دائمًا لبضعهما، لذا الحرب "الشريفة" ستظل قائمة بينهما، طالما إنها حرب محترمة، لكن مجلة وقناة الأهلى دائمًا ما "تستفز" جماهير الزمالك، من خلال وضع عناوين لا تليق بحجم ومكانة النادى الأهلى، وهو ما يدفعنا بالقناة للرد على ذلك، بحكم أننى أعمل بمنبر للدفاع عن "الكيان الأبيض".







** ردك على الجماهير التى ترى أن "الزمالك اليوم" سبب ضياع الدورى؟

كل شخص حر فى رأيه.. ولكن هذا البرنامج هو فى الأساس للدفاع عن كيان الزمالك، فى ظل الحرب الباردة التى يتعرض لها النادى، وانتشار العديد من الشائعات التى لا أساس لها من الصحة، لذا قرر مجلس الإدارة شراء بعض الوقت من إدارة قناة "المحور"، لكى يكون لنا منبر إعلامي نرد من خلاله على كل ما يخص النادى.

** ما رأيك فى صفقات الزمالك الجديدة؟

من وجهة نظرى أعتبرها أفضل انتقالات حدثت فى تاريخ النادى، وخاصة أنها تضم أسماء لامعة قادرة على تحمل الضغوط، ويتملكون الخبرات الإفريقية وهو ما سيساعد في دعم فرص الفريق خلال المنافسات القارية المقبلة.

** كيف ترى انضمام "شيكابالا" إلى الزمالك.. وهل تتوقع أن يكون صفقة رابحة؟

سعيد جدًا بعودة "شيكابالا" إلى بيته الذى يعشقه، وأعتقد أنه أمام تحد جديد أمام نفسه لإثبات أحقيته بارتداء القميص الأبيض من جديد، ورد جزء من ثقة مجلس إدارة النادى فيه، وختام مشواره الكروى داخل جدران القلعة البيضاء.