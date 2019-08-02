مانشستر يونايتد يضم مدافع ليستر سيتي

02 أغسطس 2019 - 07:44 م

أنهى مسئولو مانشستر يونايتد الإنجليزي إجراءت ضم هاري ماجوير مدافع ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه استرليني، حيث أن هذا المبلغ سيجعله أغلى مدافع في التاريخ.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيصبح ماجوير ثالث صفقات مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد آرون وان-بيساكا ودانيل جيمس، اللذين انضما للفريق من كريستال بالاس وسوانسي على الترتيب.

وشارك ماجوير في 69 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي بعدما انضم إليه قادما من هال سيتي في 2017.

وذكرت (بي بي سي) أن الصفقة ستعني أن ماجوير سيصبح أغلى مدافع في العالم حيث ان قيمة الصفقة ستتخطى ما دفعه ليفربول لساوثهامبتون من اجل التعاقد مع فيرجيل فان دياك والتي تكلفت 75 مليون جنيه استرليني في كانون ثان/يناير 2018.

وكان مانشستر يونايتد يرغب في ضم اللاعب، ولكنه ابتعد عن الصفقة قبل 12 شهرا لأنه شعر أن دفع 70 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب مبلغا مبالغ فيه.

وكان ماجوير وقع على عقد مدته خمس سنوات مع ليستر سيتي في سبتمبر الماضي، وأوضح المدرب بريندان روجرز بنهاية الموسم أنه يشعر أن ماجوير يمكنه التطور أكثر إذا ظل مع الفريق.