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ازدحام وتكدس بالأسواق على شراء الأضاحي قبل العيد

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ازدحام وتكدس شديد على شراء الأضاحي قبل العيد
ازدحام وتكدس شديد على شراء الأضاحي قبل العيد

أحمد سالم

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فيس بوك

عيد الأضحى المبارك

الغربية

صح الأضحية

سوق قطور

تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لسوق مواشي  أثناء استقباله لعدد كبير من المواطنين استعدادًا لعيد الأضحى.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصده أحد الأشخاص المتواجدين بسوق قطور التابع لمحافظة الغربية، ازدحام وتكدس شديد جدًا من المواطنين حرصًا على شراء أضاحي عيد الأضحى المبارك.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت رسميًا بالأمس أن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة وأن يوم الحادي عشر من أغسطس الجاري هو أول أيام عيد الأضحى.

شاهد الصور..








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