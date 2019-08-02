إنسانية طبيب تنقذ «كلبة» من ورم سرطاني بدسوق

نجح الدكتور أيمن عوض الشرقاوي، طبيب بيطري بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في إجراء جراحة خطيرة لكلبة بلدي، وتمكن من استئصال ورم سرطاني كبير وزنه حوالي كيلوجرام من ثدي الكلبة، باستخدام جهاز «الداى ثيرم» حتى لا يحدث نزيف للكلبة، كما أجرى عملية الاستفاقة لها على جهاز الأكسجين.

وقال الدكتور أيمن الشرقاوي، إن أحد المواطنين اتصل به هاتفيا وأبلغه بوجود كلبة بأحد شوارع مدينة دسوق، بحي المستعمرة، تتألم وتنبح بشدة بصورة ملفتة للنظر.

توجه الدكتور أيمن للموقع على الفور، ووجد الكلبة مستسلمة ونقلها عن طريق سيارة إسعاف بيطرية إلى عيادته، وتم إعطاؤها بعض المهدئات ثم تخديرها.

وأجرى الدكتور أيمن التحاليل والفحوصات اللازمة للكلبة، للتعرف على أسباب الألم الشديد، وتبين أنها مصابة بورم غير متشعب داخلياً، وأجرى لها الطبيب جراحة فورية لخطورة حالتها.

وكان الورم كبيرا ومتعفنا وتسبب في نزيف، وتنبعث منه روائح كريهة جدًا، كونه ورما قديما وتمت إزالة الورم والثدي المصاب باستخدام أحدث الأجهزة بدون نزيف.

وبعد إجراء العملية تمت إفاقة الكلبة على جهاز التنفس الصناعي وتم وضعها بغرفة العناية المركزة، وبدأت تشعر بالراحة، وهو ما بدا عليها من نظراتها وتوقف نباحها.

بعدها تم التأكد من تضميد جراحها، وتحصينها ضد السعار وإطلاق سراحها، لتعيش حياتها الطبيعية.

وأوضح الدكتور أيمن أنه شعر براحة نفسية حينما تمكن من تخليص هذه الكلبة من هذا الألم الشديد، لأنها حيوان لا يستطيع الاستغاثة أو التعبير عما تشعر به.

وأضاف: «مهنة الطب البيطري مهنة إنسانية قبل كل شيء ويجب الرفق بالحيوان».



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