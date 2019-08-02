» سر جديد بشأن تعيين طارق يحيى مدربًا للزمالك

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

طارق يحيي

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن طارق يحيى سيقود الفريق الأبيض أمام بطل الصومال، في دور الـ64 لدورى ابطال افريقيا.

وأوضح «منصور» بأنه طلب من خالد الغندور، التواصل مع طارق يحيى ، لجس نبضه بخصوص توليه الادارة الفنية لحين تولى المدير الفنى الاجنبي المسئولية التدريبية للفريق  أمام بطل الصومال .

وأشار مرتضي منصور، بأنه بعد موافقة طارق يحيي على تولية المهمة بشكل مؤقت لتسيير الأمور  قام بالاتصال به وتوجيه الشكر له على قبول المهمة  كما قام امير مرتضي المشرف العام على قطاع الكرة  بالاتصال بطارق يحيي وتوجيه الشكر له.


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