شاهد.. طلفة تولد بين السماء والأرض

رأت طفلة النور لأول مرة في حياتها على متن طائرة تابعة لخطوط طيران «الشرق الأوسط»، وهي إحدى شركات الطيران التابعة للخطوط الوطنية اللبنانية.

كانت الطائرة في طريقها من الدوحة لبيروت، إلا أنها غيرت مسارها بشكل مفاجئ وذلك عقب دقائق من دخولها المجال الجوي العراقي، إذ حولت الطائرة وجهتها للهبوط بإحدى مطارات الكويت من أجل الاطمئنان على صحة المولودة ووالدتها.

وتولى طاقم الطائرة الاهتمام بالسيدة وطفلتها لحين هبوط الطائرة، إذ وفروا لهما أقصى درجات الرعاية الصحية اللازمة حتى تم انزالهما بأمان، لتتلقى السيدة الإجراءات الصحية اللازمة قبل أن تستكمل الطائرة رحلتها إلى لبنان.

ونشرت صفحة «Lebanese Plane Spotters » على موقع «فيس بوك» صورًا للطفل، لتنهال على الأم التهنئات بمولدها الجديد، معبرون عن امتنانهم لطاقم الطائرة على نجاحهم في العبور بالسيدة وطفلتها للحظات الولادة الخطرة حتى تسليمهم للطاقم الطبي المختص.



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