لماذا أغلق الأردن مقام النبي هارون؟

علقت صحيفة إسرائيلية على غلق الأردن لمقام النبي هارون بعد زيارة إسرائيليين له قائلة: إنه في السنوات الأخيرة، أصبحت الأردن نقطة جذب سياحي ديني لطائفة اليهود الحريديم "المتشددين" الذين يسعون للوصول إلى جبل هارون - المكان الذي دفن به أهارون هاكوهين، كما جرت العادة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أنه سبق وقالت وسائل الإعلام الأردنية إن الزي الحريدي المتطرف والصلوات العامة تسبب احتكاكات مع السكان المحليين، ومعظمهم من الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في الأردن، الخميس، إغلاق مقام النبي هارون في مدينة البتراء جنوبي الأردن، بعد دخول سياح إسرائيليين إليه وإقامة طقوس دينية.

وطلب وزير الأوقاف الأردني، عبد الناصر أبو البصل، من القائمين على مقام النبي هارون تسليم مفاتيحه إلى مديرية أوقاف محافظة معان، وعدم السماح لأي زائر بالدخول إليه إلا بموافقة الوزارة.