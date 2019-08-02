مفاجأة.. صفقة جديدة تظهر في تدريبات الزمالك

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حرس الحدود

المصريون

الزمالك

امام عاشور

العشرى

حسم مسئولو نادي الزمالك صفقة انتقال إمام عاشور لاعب فريق حارس الحدود والمعار من غزل المحلة، إلى القلعة البيضاء بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال طارق العشري، المدير الفني للفريق العسكري، إن إمام غادر معسكر الحرس واتجه إلى الزمالك وأنهى كل شيء، ووقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة خمسة مواسم.

وأضاف: "إمام عاشور لاعب مميز جدا وإضافة لنادي الزمالك خاصة وأنه صغير في السن ويمتلك مستقبل كبير".

وأشار العشري إلى أن الزمالك عرض بعض اللاعبين ضمن صفقة إمام، مؤكدًا أنه سيتخذ القرار المناسب بشأن هذا الملف بعد دراسته بعناية.

وأنهى المدير الفني للحرس تصريحاته قائلا: "إمام الآن في تدريبات الزمالك".

وكان الزمالك تعاقد مع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإسلام جابر ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد عبدالشافي وكريم بامبو، كما استعاد خدمات الثنائي مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد نهاية إعارتهم.

يُذكر إن إمام عاشور (21 عاما) يلعب في مركز خط الوسط، وانضم لحرس الحدود بداية من الموسم الماضي (2018-2019) على سبيل الإعارة من غزل المحلة.


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