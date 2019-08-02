» «يحيى» يطلب مساندة جماهير الزمالك

02 أغسطس 2019 - 05:20 م

حرص طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة لجماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه سيقود الفريق في مباراة ديكاداها بطل الصومال في دوري أبطال إفريقيا.

وقال «يحيى» في تصريحات صحفية، إنه توصل لاتفاق مع إدارة الزمالك على قيادة الفريق أمام ديكاداها بطل الصومال في مباراة ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها 11 أغسطس الجاري.

وأكمل: "لم أتردد في قبول هذه المهمة لأن الزمالك هو بيتي، لا أستطيع التأخر عن خدمة النادي."

ووجه طارق يحيى رسالة لجماهير نادي الزمالك حيث قال: "أطلب من جماهير الزمالك دعم الفريق والجهاز الفني في الفترة الحالية والمهمة في مشوار الزمالك."



وكان رئيس الزمالك قد قال اليوم الجمعة، إنه قرر تعيين طارق يحيى في منصب المدير الفني لمدة أسبوع لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.