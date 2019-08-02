برلماني يطالب بتبعية الهيئات الإعلامية الثلاث لمجلس الشيوخ

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حسن علام- متابعات

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البرلمان

الرئيس السيسي

الهيئات الإعلامية الثلاث

قال النائب محمد شعبان ، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إن تصريحات الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب بشأن إصلاح الإعلام صحيحة، مشيرا إلى "أننا غير راضين عن المستوى الإعلامى ، والدليل ان البرلمان أصدر قوانين منظمة للحالة الإعلامية ، وإذا كنا راضين عن الإعلام ما كنا أصدرنا هذه القوانين".
وأشار شعبان فى تصريحات له، إلى أن الرئيس السيسى علق أكثر من مرة عن الحالة الإعلامية المذرية وان يكون رجال الإعلام أمناء على الأجيال القادمة ، وكان ذلك بمثابة ضوء أخضر للبرلمان بإصدار القوانين المنظمة للإعلام.

وأكد وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن سبب وجود سيولة فى الحالة الإعلامية هو عدم وجود جهة منظمة حاكمة للهيئات الإعلامية الثلاث، خاصة أن لدينا 3 مؤسسات منظمة للإعلام وكل هيئة لها قانون.

وطالب بضرورة وجود جهة تنظم عمل الهيئات الإعلامية الثلاث وتقوم بالتنسيق معها وتعمل على محاسبتها، بحيث تتمثل هذه الجهة فى مجلس الشيوخ ليكون مسئولا عن هذه الهيئات الإعلامية الثلاث.

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