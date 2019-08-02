"حماة الوطن" يعلن تخريج أول دفعة من مبادرة حياة كريمة

02 أغسطس 2019 - 05:08 م

أعلن حزب حماة الوطن، تخريج أول دفعة من مبادرة "حياة كريمة" التي تبناها الحزب، مع إحد الشركات الخاصة، فى دورة تدريبية استمرت لمدة 3 أشهر، لتدريب 72 شابا على مهنة النقاشة، لتوفير فرص عمل حقيقية لهم بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب، وعدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب.





قال اللواء فاروق مجاهد مساعد رئيس الحزب وأمين القاهرة، إن الهدف من وراء هذا البرنامج التدريبي تأهيل هؤلاء الشباب لسوق العمل، ومساعدتهم من أجل القضاء على البطالة ومساعدة أبناء الوطن المخلصين فى الوصول، للعمل الجاد، والحصول على وظائف تفيدهم وتفيد مجتمعهم.





وأكد مساعد رئيس الحزب، أن ذلك يأتى فى إطار تحقيق المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، لخلق أجيال ذوى عقل واعٍ ومتفتح وآفاق واسعة تشهد بكفاءتهم لبث روح المشاركة والإنجازات التى تهدف إلى رقى مصرنا الحبيبة.





وتقدم مجاهد، بالشكر إلى صاحب الشركة التى قامت بالتدريب، وأمين التجارة والصناعة بأمانة القاهرة الذى بذل مجهودا كبيرا لتوفير فرصة التدريب المناسبة لأبنائنا مع توفير فرص عمل حقيقية لإتقان المتدربين ومهاراتهم فى العمل.







