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إقرار قانون لحماية البيانات الشخصية

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البيانات الشخصية

حماية البيانات

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: إن مجلس النواب سينتهي من إقرار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، خلال دور الانعقاد المقبل، بعدما انتهت اللجنة من مناقشته.

وأضاف أن مشروع القانون له أهمية، خاصة أنه يعد أحد أضلاع مثلث التشريعات الإلكترونية، الذي ينظم استخدام تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وأشار بدوي، أن البلاد في حاجة ماسة إلى ذلك القانون، وذلك لحماية خصوصيات المواطنين، بالإضافة إلى أثر القانون في جذب الاستثمار.

وأضاف بدوي، أن مشروع القانون، يأتي استكمالا لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي أقره المجلس خلال الفترة الأخيرة، وكذلك قانون الدفع غير النقدي، وذلك في إطار خطوات البلاد نحو التحول الرقمي.


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