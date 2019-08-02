"الوطنية للإعلام" تكشف أسباب قطع بث صلاة الجمعة

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ماسبيرو
ماسبيرو

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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كشفت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، أسباب العطل المفاجئ أثناء بث شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين.

وأوضحت الهنسة الإذاعية، أنه أثناء نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الحسين حدث عطل مفاجئ بمفتاح الكهرباء الرئيسى الخاص بسيارة الإذاعة الخارجية وعلى الفور تم تحويل نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون بمبنى ماسبيرو.

وفوجئ مسئولو الإذاعات الخارجية بالهندسة الإذاعية بالعطل ما تسبب في توقف الصورة لـ30 ثانية وتسويد شاشة الأولى 20 ثانية ليتم القطع والانتقال للبث من مسجد التليفزيون.

وتم نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون بدلا من مسجد الإمام الحسين بالجمالية بعد انقطاع الكهرباء في الأخير ما تسببت في قطع الصوت والصورة عن قناتي الأولى والفضائية المصرية أثناء نقل شعائر الصلاة.

لم يتوقف القطع فقط على الأولى والفضائية المصرية، بل ضم الإذاعة المصرية والتي كانت تنقل الإرسال من خلال التليفزيون، حيث تم نقل الصلاة من مسجد التليفزيون لحين حل المشكلة التي طرأت فجأة في كهرباء مسجد الحسين.


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