طلب برلمانى من الحكومة قبل عيد الأضحى

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الأسواق

الرقابة

الأسعار

طالب النائب شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، الحكومة بفرض رقابة حازمة على الأسواق ومواقف السيارات، قبل عيد الأضحى المبارك، منعا لاستغلال المواطنين.

وقال الجندى: "للأسف يقوم بعض التجار الجشعين والسائقين، باستغلال المواطنين، في مثل تلك المناسبات التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على الأسواق والمواقف، خاصة بعد تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء والوقود".

وأضاف: "بعد تطبيق الزيادات الجديدة، يسعى بعض التجار لاستغلال المواطنين، خاصة في ظل اقتراب عيد الأضحى، ثم اقتراب موسم الدراسة الجديد"، مطالبا الحكومة بفرض رقابة صارمة على الأسواق لمتابعة حركة الأسعار، ووقف مظاهر الاحتكار، مطالبا، بتفعيل قانون حماية المستهلك، وتطبيق العقوبات المقررة فيه على التجار المخالفين.


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