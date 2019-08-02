» طارق يحيى مديرًا فنيًا مؤقتًا للزمالك

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المصريون

الزمالك

طارق يحيي

قرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين طارق يحيى  مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق لمدة أسبوع لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

وعقد رئيس الزمالك جلسة مع طارق يحيى منذ قليل للاتفاق على مهامة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن الجهاز المعاون في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يقود طارق يحيى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة بطل الصومال فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد أعلن رحيل خالد جلال عن تدريب الفريق وذلك بعد قيادته الزمالك خلال الثلاث مباريات الأخيرة في الدوري.


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