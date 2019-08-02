  • الجمعة 02 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:50 م
بحث متقدم
الأمير بندر

أمير سعودي يرثي الأمير بندر بقصيدة شعرية

عبور

رقم قياسي تسجله قناة السويس في معدلات العبور اليومي

أرشيفية

إحصائية صادمة عن تعاطي السيدات للمخدرات

تركي

رسميًا .. «آل شيخ» رئيسًا لهذا النادى

قرقاش

قرقاش في تدوينة مفاجئة : الحل مثلما حدث في تحرير الكويت

مصطفي بكري

"بكري" يكشف تفاصيل قطع البث عن صلاة الجمعة

ترامب

شاهد..قيلولة لذبابة على جبين ترامب

ارشيف

لأول مرة في التاريخ.. امرأة تدير السوبر الأوربي

نائب

قرار جديد للنائب العام السعودي

الريتز السعودي

السعودية تخلي سبيل أحد سجناء حملة "ريتز كارلتون"

شاهد..

إحصائية صادمة عن تعاطي السيدات للمخدرات

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تصريحات صادمة لوزيرة عن سوق للمتاجرة بالفتيات

#

أرقام صادمة عن عدد الإيزيديات المستعبدات عند "داعش"

#

أرقام صادمة عن ضحايا مواقع التواصل الاجتماعي

#

سياسي فلسطيني يكشف معلومات صادمة عن صفقة القرن

المخدرات

صدى البلد

السيدات

رصد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، نسبة صادمة عن  تعاطي السيدات للمخدرات ، قائلا :" البعض يرى أن المخدرات مشكلة ذكورية، ولكن تعاطي المخدرات بين النساء، فمن بين نسب إجمالي المتعاطين لدينا 27% سيدات يتعاطين المخدرات، وبالتالي النسبة مازالت عالية جدا.

 وأضاف عثمان، في تصريحات لفضائية "صدى البلد"، نسب التقدم للعلاج 8 % فقط من السيدات، وبالتالي نلاحظ أن هناك وصمة اجتماعية كبيرة جدا تحول بينها وبين العلاج؛ لذلك تم إنشاء أكثر من قسم لعلاج السيدات حديثا في المستشفيات لتقديم العلاج مجانا وبسرية تامة".

 وأوضح، أن التعاطي يختلف عن الإدمان لأن الإدمان هو اعتياد الشخص على شئ معين لا يستطيع أن يستمر في الحياة بدونه، مشيرا إلي أن مشكلة الإدمان موجودة فى كل دول العالم وليست مقتصرة على مصر فقط، لافتا إلى أن نسبة التعاطي وفقًا لآخر مسح بمصر كانت 10% للشريحة العمرية من 15 لـ 60 سنة.

 شاهد الفيديو .. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الإفتاء"تحسم عمل المرأة في الكوافير
» المالية: مليار و199 مليون قيمة رسوم وغرامات الجمارك
» "الحريري" يحتفل بعيد زواجه في أوربا
» المجلس العسكري يقر بمسئولية بعض أفراده عن أحداث الأبيض
» إصابة 3 أشخاص فى انفجارات بانكوك
» كوكب ضخم يقترب من الأرض وتحذيرات من اصطدام
» "داعش" يتبنى هجوم مركز للشرطة في عدن
» إصابة عنيفة لحكم مباراة بتصفيات الدوري الأوروبي
» زوجة مايكل جاكسون تكشف أسرار مثيرة عن ملك البوب
» قطع المياه عن مدينة الشروق لأعمال الصيانة
» تركيا تعلق على أزمة شاحناتها العالقة على حدود السعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:55 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج