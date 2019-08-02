"بكري" يكشف تفاصيل قطع البث عن صلاة الجمعة

وكشف بكري أن سبب انقطاع البث هو تصادف وجود خلل في النقل التلفزيوني مع دخول أحد الدراويش المحبين لسيدنا الحسين، الذي

لم يثر أي أزمة ولا يتعلق به عملية قطع البث التي هي في الأساس جاءت بسبب خطأ تقني في البث التلفزيوني لصلاة الجمعة، وجاء ذلك الرجل في النهاية وبمجرد ما أن تم التحدث إليه جلس فورا.

وأكد بكري أنه حضر تفاصيل الواقعة بالكامل، وكان بجانب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ولم يتم التعرف على الموضوع سوى بعد دقائق جرى خلالها حادث دخول الدرويش، وهو أمر طبيعي في مسجد مثل الحسين ويتكرر كثيرا، ولا يوجد أي أزمة في ذلك.