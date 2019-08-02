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"الإفتاء"تحسم عمل المرأة في الكوافير

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دار الإفتاء
دار الإفتاء

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وجه شخص سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية عبر موقع "اليوتيوب"، قائلا: "هل يجوز للمرأة العمل في محل كوافير؟".

 ورد أحد علماء دار الإفتاء، عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة علي السؤال موضحا أن عمل المرأة في الكوافير جائز ما لم يشتمل على محرم. 

و أضاف أنه إذا وجدت أشياء محرمة داخل عمل الكوافير، فلا يجب أن تفعل تلك الأمور، ولكن الأصل في الوظيفة جائز. 

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