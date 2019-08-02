» إصابة عنيفة لحكم مباراة بتصفيات الدوري الأوروبي

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وثق مقطع فيديو لمشاجرة وقعت بين لاعبي كرايوفا الروماني وضيفه بودابست هونفيد الهنغاري، على استاد "لون أوبليمنسو"، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2019-2020.

وأسفر اشتباك لاعبي الفريقين، إلى تدخل حكام المباراة في محاولة لحل النزاع، في الوقت الذي أشعلت فيه جماهير كرايوفا الروماني الشماريخ النارية، لتصيب حكم المواجهة الإيرلندي أرنولد هانتر.

وظهر "الحكم" بالفيديو وهو يسقط على أرض؛ الملعب متأثرًا بالإصابة، حيث سارعت الأجهزة الطبية المتواجدة في الميدان، لإجراء الإسعافات الأولية للحكم الذي بدا فاقدا للوعي.


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