» إصابة 3 أشخاص فى انفجارات بانكوك

02 أغسطس 2019 - 01:55 م

أصيب 3 أشخاص إثر عدة انفجارات صغيرة شهدتها العاصمة التايلاندية، بانكوك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ووفقًا لصحيفة "بانكوك بوست"، فقد وقعت 6 انفجارات فى 3 أماكن، بينهما انفجاران فى محطة "سكايترين" فى حى سيلوم التجارى بالمدينة فى ساعة الذروة الصباحية، منوهة إلى أن حالة المصابين لا تتسم بالخطورة.

ومن جانبه، أصدر رئيس الوزراء التايلاندى، بريوت تشان أوتشا، تعليمات بتحقيق فورى فى الانفجارات، حسبما أفادت المتحدثة باسم الحكومة، مؤكدة أنه "تم تشديد الإجراءات الأمنية".

وكتب بريوت عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى: "أدين هؤلاء الذين يقفون وراء تفجيرات هذا الصباح، والتى تدمر السلام وصورة البلاد".

يُذكر أن التفجيرات تزامنت، مع زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو للبلاد، إلا أنها لم تقع فى المناطق القريبة من محل إقامته أو تحركاته، وذكرت تقارير أنه تم اكتشاف قنبلة قبل انفجارها، إضافة إلى نشر خبراء المفرقعات فى العديد من المواقع بالمدينة لفحص أى حقيبة أو جسم يشتبه به.