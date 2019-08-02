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السعودية تخلي سبيل أحد سجناء حملة "ريتز كارلتون"

السعودية تخلي سبيل أحد سجناء حملة "ريتز كارلتون"

عرب وعالم

الريتز السعودي
الريتز السعودي

وكالات - الدويني فولي

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السعودية

إخلاء سبيل

الفندق

الفتيحي

ذكرت تقارير صحفية سعودية، أن السلطات السعودية أخلت سبيل الطبيب السعودي وليد فتيحي الذي يحمل جنسية الولايات المتحدة، بعد أكثر من 20 شهرا من اعتقاله في إطار حملة "ريتز كارلتون".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الخميس عن مسؤول سعودي تأكيده أن فتيحي (54 عاما) أفرج عنه على ذمة المحاكمة، ومن المرجح أنه يواجه اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله.


ونقلت الصحيفة عن صديقين للطبيب قولهما إنه أفرج عنه مساء الأربعاء الماضي وعاد إلى منزله في جدة ليكون مع عائلته، كما نفى مسؤول سعودي لصحيفة "وول ستريت جورنال" مزاعم تعرض الطبيب للتعذيب أثناء فترة احتجازه.


وولد فتيحي في جدة، وحصل على الجنسية الأمريكية أثناء دراسته ومزاولته الطب في الولايات المتحدة قبل أن يعود إلى السعودية.


ويعد فتيحي شخصية معروفة بسبب دعمه للحقوق المدنية وتقديمه برنامج "ومحياي" التلفزيوني الاجتماعي في قناة "أم بي سي".


واحتجز فتيحي لفترة في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض مع غيره من نحو 200 مسؤول ورجل أعمال وأمير طالتهم حملة شعواء لمكافحة الفساد أطلقتها الرياض في إطار الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

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