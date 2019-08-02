الجندي: كرامة عجيبة لا تعرفها عن" يوم عرفة"

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الحج

خالد الجندي

دي إم سي



أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن جميع الكتب السماوية نزلت ليلا ، موضحا أن الحكمة من ذلك أن الليل يكون مقام استئناس للعارفين الواصلين المقربين من الله حيث يخلو الحبيب بحبيبه، وحيث ينقطع للعبادة من استيقظ قلبه حتى لو نامت عيناه.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن يوم عرفة هو اليوم الوحيد الذي يوجد به ليلتان إكرامًا من الله لعباده، فيوم عرفة الليلة التي قبله تتبع يوم عرفة، والليلة التي بعده تتبع يوم عرفة.

واستشهد بقول الله سبحانه وتعالى "وَلَيَالٍ عَشْرٍ"، يقصد بها التسع أيام من ذو الحج، ولكنهم تسع أيام بعشر ليالي.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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