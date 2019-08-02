  • الجمعة 02 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:52 م
بحث متقدم
الأمير بندر

أمير سعودي يرثي الأمير بندر بقصيدة شعرية

عبور

رقم قياسي تسجله قناة السويس في معدلات العبور اليومي

أرشيفية

إحصائية صادمة عن تعاطي السيدات للمخدرات

تركي

رسميًا .. «آل شيخ» رئيسًا لهذا النادى

قرقاش

قرقاش في تدوينة مفاجئة : الحل مثلما حدث في تحرير الكويت

مصطفي بكري

"بكري" يكشف تفاصيل قطع البث عن صلاة الجمعة

ترامب

شاهد..قيلولة لذبابة على جبين ترامب

ارشيف

لأول مرة في التاريخ.. امرأة تدير السوبر الأوربي

نائب

قرار جديد للنائب العام السعودي

الريتز السعودي

السعودية تخلي سبيل أحد سجناء حملة "ريتز كارلتون"

المفاجأة صادمة.. عثر على جثة محنطة بثلاجة والدته

آخر الأخبار

جثة
جثة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

استخرج جثة والدته بعد عامين من دفنها فكانت المفاجأة

#

العثور على جثة متحللة لمسنة مصرية في الكويت

#

العثور على جثة شاب داخل شقة متفجرات

#

بالفيديو.. العثور على 3500 جثة في مقبرة جماعية بسوريا

جثة

رضيع

أمريكي



عثر رجلٌ أميركي يُدعى آدم سميث من ولاية ميزوري الأميركية، على جثّة رضيع "محنّطة" في علبة من الكرتون داخل ثلاجة والدته بعد وفاتها.

 وروي سميث لموقع "KSDK" الأميركي تفاصيل الواقعة قائلا :" إنّه شاهد العلبة المذكورة طوال حياته، وكانت والدته ترفض الخوض في تفاصيل عنها كلما سأل عن فحواها، فظنّ أنها تحتوي على قطعة من كعكة زواج والدَيْه والذي لم يستمرّ.

و أضاف ، أنه بعد وفاة والدته بسرطان الرئة، استوجب عليه الذهاب إلى شقتها للنظر في أغراضها،وعندما فتح العلبة الغامضة والتي كانت محكمة الإغلاق، تفاجأ بوجود شيء مغلف بغطاء زهري اللون فيها، ليصدم "حين عثر على جثّة رضيع محنطة".

 وأكد سميث إنّه أصيب بالذعر وأعاد العلبة إلى الثلاجة ثم أبلغ الشرطة، مشيراً إلى أنّه يحتاج إلى إجابات عن العلبة وعن أمّه التي تبيّن أنّها ليست الشخص الذي كان يظنّها.

 ولم يستبعد أن تكون جثة الرضيع المحنطة تعود لأخته التي تذكّر أن والدته تحدثت عندها ذات يوم عندما كان هو طفلاً، وأبلغته حينها أنّ اسمها "جينفر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الإفتاء"تحسم عمل المرأة في الكوافير
» المالية: مليار و199 مليون قيمة رسوم وغرامات الجمارك
» "الحريري" يحتفل بعيد زواجه في أوربا
» المجلس العسكري يقر بمسئولية بعض أفراده عن أحداث الأبيض
» إصابة 3 أشخاص فى انفجارات بانكوك
» كوكب ضخم يقترب من الأرض وتحذيرات من اصطدام
» "داعش" يتبنى هجوم مركز للشرطة في عدن
» إصابة عنيفة لحكم مباراة بتصفيات الدوري الأوروبي
» زوجة مايكل جاكسون تكشف أسرار مثيرة عن ملك البوب
» قطع المياه عن مدينة الشروق لأعمال الصيانة
» تركيا تعلق على أزمة شاحناتها العالقة على حدود السعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:55 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج