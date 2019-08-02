المفاجأة صادمة.. عثر على جثة محنطة بثلاجة والدته

02 أغسطس 2019 - 12:20 م





عثر رجلٌ أميركي يُدعى آدم سميث من ولاية ميزوري الأميركية، على جثّة رضيع "محنّطة" في علبة من الكرتون داخل ثلاجة والدته بعد وفاتها.



وروي سميث لموقع "KSDK" الأميركي تفاصيل الواقعة قائلا :" إنّه شاهد العلبة المذكورة طوال حياته، وكانت والدته ترفض الخوض في تفاصيل عنها كلما سأل عن فحواها، فظنّ أنها تحتوي على قطعة من كعكة زواج والدَيْه والذي لم يستمرّ.



و أضاف ، أنه بعد وفاة والدته بسرطان الرئة، استوجب عليه الذهاب إلى شقتها للنظر في أغراضها،وعندما فتح العلبة الغامضة والتي كانت محكمة الإغلاق، تفاجأ بوجود شيء مغلف بغطاء زهري اللون فيها، ليصدم "حين عثر على جثّة رضيع محنطة".



وأكد سميث إنّه أصيب بالذعر وأعاد العلبة إلى الثلاجة ثم أبلغ الشرطة، مشيراً إلى أنّه يحتاج إلى إجابات عن العلبة وعن أمّه التي تبيّن أنّها ليست الشخص الذي كان يظنّها.



ولم يستبعد أن تكون جثة الرضيع المحنطة تعود لأخته التي تذكّر أن والدته تحدثت عندها ذات يوم عندما كان هو طفلاً، وأبلغته حينها أنّ اسمها "جينفر".

