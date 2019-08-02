قطعوا رأسها.. بعد حفلة اغتصاب جماعي

02 أغسطس 2019 - 11:52 ص

في واقعة صادمة وبعيدة عن الإنسانية قام ثلاثة رجال بقتل طفلة تبلغ من العمر طفلة 3 سنوات، وذلك بعد اختطافها وتناوبوا عليها في حفلة اغتصاب جماعي.

وقد ظهرت الواقعة عقب توثيق كاميرات المراقبة في محطة قطار في الهند رجلا يختطف طفلة نائمة بجانب والدتها، حيث أبلغت الأم عن اختفاء طفلتها.

وبالبحث عثر على جثة الطفلة مقطوعة الرأس، وبالتحقيقات تبين تعرضها لاغتصاب جماعي.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين الثلاثة وبينهم مجرم سابق يدعى " رينكو ساهو " ، كان قد سجن من قبل بعد إدانته بجريمة اختطاف والشروع في قتل طفل آخر قبل 4 سنوات.