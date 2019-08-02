حديث مؤثر بين أمير الرياض وطفلين في عزاء الأمير بندر

02 أغسطس 2019 - 11:42 ص

كشف أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز عن موقف إنساني مؤثر، بالرغم من انشغاله بجموع المتوافدين على قصره لعزائه في وفاة والده الأمير بندر بن عبد العزيز، فضلا عن حزنه العميق لفراق والده.

وانتشر مقطع فيديو يوثق حوارا بين الأمير وطفلين من الحضور حرصا على مواساته ، فبادلهما الحديث بعبارات رقيقة ولطف منه ، يدل على إيمانه العميق .

وقد شهد العزاء توافد أعداد كبيرة من المعزين من الأمراء والعلماء والوزراء وكبار المسؤولين من المدنيين العسكريين وغيرهم من قيادات المملكة وجموع المواطنين للعزاء في الأمير الراحل .



